Quotidiano.net - Ivass sollecita contenimento prezzi polizze catastrofali e indennizzi rapidi

L'chiede alle compagnie di contenere idelle, divenute obbligatore per le imprese, e chiede accertamenti e. Il segretario generale dell'Stefano de Poliss, in un intervento a un convegno sul tema sottolinea che "il dado è tratto ma ci sono alcuni aspetti rilevanti da considerare per dare attuazione allo schema delineato dalle norme". "Solo un'ampia diffusione della copertura tra le imprese potrà limitare i rischi di selezione avversa, assicurare una corretta mutualizzazione, contenere i". Inoltre, ha rilevato che "l'obiettivo di garantire le risorse finanziarie necessarie per una rapida ripresa dell'attività produttiva dopo una calamità richiede inoltre che le coperture siano adeguate e proporzionate ai rischi effettivi delle aziende e che i tempi di erogazione deglisiano certi e celeri.