Ius scholae a Firenze sindaca Funaro | Atto simbolico che assume significato importante

– Ius: “che”“Lo avevamo detto, lo abbiamo f: siamo convinti che tutti i nostri bambini e ragazzi debbano sentirsi parte di una comunità per questo oggi lanciamo un regolamento e una procedura per poter dare la cittadinanza onoraria, lo Ius, a bambini e ragazzi che frequentano le scuole nella nostra città”. Cosi ladiSaracon le assessore all’educazione Benedetta Albanese, all’anagrafe Laura Sparavigna, l’assessore a welfare e immigrazione Nicola Paulesu.Il via libera alla procedura per dare la cittadinanza ai minori stranieri residenti aarriva con l’approvazione da parte della giunta di una delibera che contiene un apposito disciplinare ed istituisce “questo riconoscimento per i bambini e ragazzi nati da genitori stranieri regolarmente soggiornanti che, previa frequenza di almeno cinque anni, hanno completato uno o più cicli scolastici nel sistema di istruzione e formazione italiano“.