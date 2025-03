Sport.quotidiano.net - Italiano ritrova Remo, il più titolare di tutti. E con la Lazio avrà l’imbarazzo della scelta

Completata la rimonta e tornato in corsa anche per Europa e Champions, il Bologna si prepara al tour de force e agli scontri diretti, che saranno inaugurati domenica al Dall’Ara con la. Vincenzosorride: in vista del momento cloustagione, ha per la prima volta il Bologna al completo. Con il rientro di Holm la scorsa settimana, ha iniziato ad allenare il gruppo nella sua totalità, ma a Verona ha comunque dovuto fare i conti con la squalifica diFreuler. Squalifica scontata: il tecnicoper la prima volta dall’estatee la rosa al completo, potendo contare sui titolarissimi al topforma o quasi, ora che la stagione entra nel vivo e si decidono sorti e ambizioni dell’annata. Il Bologna dei titolarissimi passa inevitabilmente dall’8 svizzero.