Ilfattoquotidiano.it - Io, rimosso dalla Fondazione Ginori da un ministro dimezzato. Dietro questa storia, molti profili inquietanti

Capita talvolta di saggiare sulla propria pelle la validità delle proprie analisi. È ciò che mi è successo nella vicenda della presidenza della: pur dicendo, da un pezzo, che questo governo è fascista nelle idee e nei metodi, quando l’ho verificato sperimentalmente su di me, la prima reazione è stata lo stupore. Come è possibile che siamo arrivati a questo punto?I fatti, in breve.A ottobre scorso è scaduto il mio mandato di presidente delladel Museo, alle porte di Firenze: il più importante museo di porcellana del Paese, acquistato dallo Stato dopo una lunga decadenza. Dopo una mia campagna a favore della salvezza del museo, e dopo una mostra anche da me curata al Museo del Bargello, fu ilDario Franceschini a nominarmi presidente: a titolo gratuito.