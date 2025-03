Io me ne vado belli Uomini e Donne addio senza precedenti | la bellissima consegna il cartellino ed esce

Leggi su Caffeinamagazine.it

, il trono di Gianmarco sta entrando nel vivo: a due mesi dalla chiusura del programma i colpi di scena proprio non mancano. Dalle anticipazioni, infatti, arrivano le notizie che il cavaliere Orlando (corteggiatore di Gemma Galgani) è stato messo alla porta. Tina aveva portato in studio una segnalazione su Orlando: a quanto pare sarebbe già fidanzato con un’altra donna, fuori dallo studio, da più di venti anni.>>“Gli altri non hanno visto”. Grande Fratello, Giglio beccato così in cucina: pubblico disgustatoOrlando aveva negato e poi aveva chiesto di poter restare comunque in trasmissione per corteggiare un’altra dama ma era stato invitato a lasciare lo studio e abbandonare così il parterre del trono over. Chi lo studio lo ha lasciato da sola, invece, è unassima con un gesto che ha pochi(nessuno a memoria).