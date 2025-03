Internews24.com - Inzaghi Inter, sorride il tecnico. Recuperata la top forma per due big: nel mirino i prossimi impegni

di Redazioneil. Due big sono tornati al top e sono pronti a dare il massimo per iFinalmente una gioia per Simoneche ritrova Calhanoglu e Thuram, due pedine fondamentali nello scacchiere dell’. Entrambi i giocatori hanno ritrovato la loro tope lo hanno dimostrato contro il Feyenoord come sottolinea la Gazzetta dello Sport.CALHANOGLU E THURAM – « A giorni alterni, l’in stagione ha dovuto fare a meno sia del francese che del turco: una dozzina di partite saltate in tutto per indisponibilità, cui se ne sono aggiunte altrerotte anzitempo da un infortunio o ancora panchine “forzate” causa guai fisici. A incrociare partite e risultati i conti tornerebbero pure, perché i punti persi per strada si contano sulle dita di una mano, il problema semmai è tutto quello che gli infortuni tolgono, ovvero ritmo, condizione, brillantezza”.