Ilgiorno.it - Investito, s’inalbera. Rimedia una denuncia

È iniziato tutto con un incidente stradale, ma l’episodio si è trasformato poi in aggressione verbale ai danni di una delle protagoniste dell’episodio e nei confronti dei carabinieri intervenuti sul posto, che hanno infineto due persone per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto ha avuto inizio con l’investimento di un pedone, senza danni , in corso San Rocco, nel pomeriggio del 7 marzo. Una donna di 48 anni, alla guida di un’auto ha urtato il pedone, un cittadino di nazionalità maghrebina, poi soccorso in codice verde. Ma la situazione si è complicata: l’uomo e un suo parente hanno aggredito verbalmente l’automobilista che, impaurita, si è chiusa nella sua auto e chiamato in soccorso i carabinieri. Quando i militari sono arrivati i due hanno iniziato a inveire anche contro di loro fino a essereti per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.