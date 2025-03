Intesa Sanpaolo finanzia l’impianto fotovoltaico più esteso dello Stato di New York

Leggi su Ildenaro.it

La Divisione Imi – Corporate & Investment Banking di, guidata da Mauro Micillo, ha strutturato e in parte sottoscritto assieme a un pool di banche internazionali un prestito a lungo termine da 870 milioni di dollari per la Greenbacker Renewable Energy Company, finalizzato all’acquisizione del progetto e al supporto della costruzione e della gestione di Cider, il piùparco solaredi New. Il parco solareCider avrà una potenza di 500 MWac o 674 MWdc, sarà in grado di fornire energia a oltre 120.000 famiglie di medie dimensioni e creerà centinaia di posti di lavoro dedicati alla produzione di energia pulita nella Contea di Genesee. L’operazione, in cuiha agito in qualità di Coordinating Lead Arranger, Bookrunner e Co-Syndacation Agent, rafforza il ruolo della prima banca italiana, guidata da Carlo Messina, nel mercato statunitense delle energie rinnovabili.