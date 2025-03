Lettera43.it - Intesa Sanpaolo finanzia l’impianto fotovoltaico più esteso dello stato di New York

La divisione Imi – Corporate & investment banking di, guidata da Mauro Micillo, ha strutturato e in parte sottoscritto assieme a un pool di banche internazionali un prestito a lungo termine da 870 milioni di dollari per la Greenbacker renewable energy company, finalizzato all’acquisizione del progetto e al supporto della costruzione e della gestione di Cider, il piùparco solaredi Newavrà una potenza di 500 MWac o 674 MWdc, sarà in grado di fornire energia a oltre 120 mila famiglie di medie dimensioni e creerà centinaia di posti di lavoro dedicati alla produzione di energia pulita nella Contea di Genesee.rafforza il suo ruolo nel mercato Usa delle energie rinnovabiliL’operazione, in cuiha agito in qualità di coordinating lead arranger, bookrunner e co-syndacation agent, rafforza ulteriormente il ruolo della banca nel mercato statunitense delle energie rinnovabili.