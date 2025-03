Palermotoday.it - Interventi Enel in corso a Bagheria: "Potenziamento della rete elettrica per prevenire futuri blackout"

Leggi su Palermotoday.it

Lavoriin. L'obiettivo dichiarato dal Comune è quello di portare a unper. Glisono attualmente inin via Città di Palermo, via Paisiello e via Federico II. Si tratta di lavori, realizzati da