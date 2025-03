Internews24.com - Inter, Inzaghi ritrova due elementi fondamentali: con loro i nerazzurri hanno maggiore forza anche in Europa

di Redazioneriabbraccia i due pupilli della rosa nerazzurra: l’obiettivo Champions conè sempre più concretoL’di Simonesembra averto due punti di riferimento in eccellenti condizioni, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, entrambi stanno recuperando terreno e se dovessero continuare su questa strada, ipotrebbero avere possibilità concretenelcammino in. SU CALHANOGLU – «Il giocatore turco ha fin qui saltato 11 partite per infortunio e in 31 presenze ha avuto una media di impiego di 60?. Poco,quando è un’ora di qualità. Soprattutto se si va verso impegni come quello di domenica contro l’Atalanta». SU MKHITARYAN – «Mkhitaryan sembra invece uscito dal suo periodo peggiore, coinciso per fortuna dell’con il migliore per Zieinski, che ora si è infortunato.