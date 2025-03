Inter-news.it - Inter, dove vedere i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco

Il tabellone deididiè finalmente completo dopo le gare disputate tra martedì e mercoledì. Tra le otto migliori squadre d’Europa c’è ancora l’, unica italiana rimasta in corsa che aisfiderà il. Masaranno disponibili le due partite di andata e ritorno?VEDERLA – Come già noto, la trasmissione televisiva delle sfide diseguirà il format stabilito dal ciclo di diritti tv 2024-2027. In Italia, le partite saranno visibili su Sky e su Amazon Prime Video, con una suddivisione precisa: Sky trasmetterà tutte le gare, fatta eccezione per la migliore partita del mercoledì sera, che sarà esclusiva di Amazon Prime Video. Per quanto riguarda le sfide dell’, la squadra di Simone Inzaghi affronterà ilcon andata e ritorno distribuite tra le due piattaforme.