Inter-Bayer Monaco febbre da biglietto | tutte le fasi per l’acquisto

Inizia la vendita dei biglietti di: ecco tutti i dettagli sulledi vendita, utili ai tifosi per acquistare i tagliandi. Ufficializzate le date di andata e ritorno dei quarti di finale. BIGLIETTI – L’dopo il doppio successo sia all’andata che al ritorno contro il Feyenoord, conquista i quarti di finale di Champions League. I nerazzurri incontreranno ilche evoca piacevoli ricordi ai tifosi. La sfida sarà delicatissima e molto difficile, ecco perché servirà il massimo supporto da parte dei tifosi quando l’ospiterà i tedeschi a San Siro. L’affronterà l’andata della sfida l’8 aprile all’Allianz Arena didi Baviera, mentre la gara di ritorno al Meazza è in programma il 16 aprile.VENDITA – Il club nerazzurro, sul proprio sito ufficiale, spiega che: “Tutti i biglietti acquistati dagli abbonati nelledi “conferma posto” e “vendita riservata abbonati posti UEFA” verranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.