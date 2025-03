Lettera43.it - Intel ha nominato Lip-Bu Tan nuovo ceo: le azioni balzano dell’11 per cento

ha annunciato la nomina di Lip-Bu Tan comeamministratore delegato a partire dal 18 marzo 2025. Prenderà il posto di Pat Gelsinger, che ha rassegnato le dimissioni a dicembre del 2024. La decisione, riportata dai principali media statunitensi, arriva in un momento cruciale per il colosso dei semiconduttori, che sta affrontando una profonda crisi. Tra le sfide più urgenti per Lip-Bu Tan ci sono il recupero delle quote di mercato, il rilancio della produzione e la stabilizzazione finanziaria dopo anni di difficoltà. Recentemente, l’azienda ha dovuto tagliare circa 15 mila posti di lavoro e ha visto il valore delle suecrollare di oltre il 54 pernegli ultimi 12 mesi. Tuttavia, l’annuncio della nuova leadership ha già prodotto un effetto positivo sui mercati, con un incrementoperdel titolo.