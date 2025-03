Iodonna.it - Inquinamento e salute respiratoria a Milano: il nuovo reportage di Flares

Gli antichi romani lo chiamavano “aria infame” e già Ippocrate lo considerava una minaccia per la. L’atmosferico riemerge ciclicamente nelle discussioni pubbliche, ma orientarsi tra dati contrastanti e responsabilità politiche resta difficile. Il collettivo giornalistico, fondato da Silvia Boccardi e Silvia Lazzaris, ha esaminato in un video-le convinzioni più diffuse, intervistando chi vive l’, chi lo studia e chi ha la responsabilità politica di ridurlo.Cos’è davvero l’Come spiega Cinzia Perrino del CNR, l’è la presenza in atmosfera di sostanze estranee alla sua “composizione naturale”. È raro trovare concentrazioni di inquinanti in ecosistemi privi di presenza umana – la loro immissione in atmosfera è una nostra responsabilità.