Sport.quotidiano.net - Iniziativa. Sarà "Giornata Biancorossa». In curva Nord con sette euro

Il Perugia chiama i suoi tifosi allo stadio per la seconda partita interna consecutiva. E così, in occasione della prossima gara, Perugia-Legnago Salus in programma al Curi sabato alle 17,30, taglia il prezzo dei biglietti per la. Per questa sfida la società di Pian di Massiano ha organizzato la "" con un prezzo unico di 7, più 1di prevendita (al posto di 14 più uno) solo per il settore(valido per i non abbonati) e per tutte le categorie (uomini, donne e under 14). Per i ragazzi nati dal 1 gennaio 2015 l’ingresso è gratuito ma occorre comunque munirsi di tagliando che verrà rilasciato solo al botteghino dello stadio. I tagliandi sono in vendita in modalità online, nelle ricevitorie abilitate Ticketone e al botteghino di Pian di Massiano.