Infortunio Savona, nuovi aggiornamenti sulle condizioni del terzino: cosa filtra sul suo recupero a tre giorni da Fiorentina Juve. Ultime

di Marco Baridonsueottimismo per la prossima partita contro ladi nuovo in campo agli ordini di Thiago Motta verso la prossima trasferta contro la, in programma domenica alle ore 18.00. Arrivano importantianche sugli infortunati a tredalla sfida di campionato.Come appreso dantusnews24, Nicolòha svolto un lavoro personalizzato. Anche oggi ilsi è allenato a parte, maottimismo sul suoper domenica.