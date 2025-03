Spazionapoli.it - Infortunio Anguissa, Napoli spiazzato: è tutto ufficiale

Non arrivano buone notizie sull’di, ecco la situazione legata al centrocampista camerunense. Ilsi prepara alla trasferta di Venezia con un rinnovato entusiasmo dovuto alla vittoria nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Antonio Conte ha ritrovato i tre punti dopo più di un mese, nel quale gli azzurri avevano raccolto soli quattro punti in cinque gare.I partenopei sono ancora secondi, ma una sola lunghezza li divide dalla vetta. La 29esima giornata, tuttavia, potrebbe risultare decisiva per via dello scontro diretto tra Inter e Atalanta. Conquistando la vittoria a Venezia, dunque, ilpotrebbe guadagnare punti su almeno una delle due pretendenti per il tricolore. Una gara delicata , dunque, per la quale Antonio Conte potrebbe contare anche su Zambo