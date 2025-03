Individuazione 3 scuole che collaborino col MIM per eventi ministeriali | scadenza prorogata al 24 marzo

Leggi su Orizzontescuola.it

Con avviso del 13il MIM comunica la proroga delladella procedura didi 3nell'ambito del territorio nazionale che intendano collaborare con la Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali in attività finalizzate a favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche anche in Rete e della componente studentesca aglicon e per lepromossi dal Ministero.L'articolochecol MIM peral 24