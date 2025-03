Ilfattoquotidiano.it - Indian Wells amari per il tennis azzurro: eliminati anche Paolini e la coppia Berrettini-Sonego nel doppio

È stato unda dimenticare per ilitaliano. Il colpo di grazia l’hanno dato Matteoe Lorenzoai quarti di finale dimaschile e Jasmine, fatta fuori dalla russa Liudmila Samsonova, numero 25 del mondo. Il duosi è arreso 7-6 (8-6), 6-4 allanumero uno del ranking dicomposta dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo. Lata italiana, numero 6 del ranking Wta, è stata invece sconfitta per 6-0, 6-4 in poco più di un’ora di gioco.Per il, è stato un torneo più che deludente. Sorprende soprattutto l’eliminazione diche, senza nulla togliere all’ottima prova della sua avversaria, ha giocato un match segnato da molti errori.il percorso nel maschile è stato un flop.