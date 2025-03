Quotidiano.net - Indagini ampliate sull'ospedale di Lucy Letby, l'infermiera killer

La polizia britannica ha allargato ledove lavorava, la cosiddettaal centro di un caso giudiziario che ha suscitato shock e polemiche a non finire nel Regno Unito: quello della "strage di neonati" - come ribattezzata dai media - perpetrata dalla donna addetta al reparto maternità, che avrebbe fatto morire deliberatamente, secondo le accuse, almeno 7 neonati esposti a sovradosaggi fra il 2015 e il 2016 e tentato di ucciderne altri per ragioni rimaste in larga parte oscure in sede processuale. I vertici sanitari del Countess of Chester Hospital, nel nord dell'Inghilterra, erano già finiti sotto indagine nell'ottobre 2023 per omicidio colposo a livello di organizzazione ospedaliera, e da oggi lo sono anche per "omicidio colposo derivante da negligenza grave", come ha detto un portavoce della polizia del Cheshire.