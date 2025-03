Bergamonews.it - “Incontriamo il Jazz”, all’Auditorium protagonisti giovani e scuole

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Centro Didattico Produzione Musica Europe, Bergamopropone il ciclo di appuntamenti didattici “il”: un’occasione importante per far conoscere ai piùun linguaggio musicale ricco di contenuti artistici e portatore di messaggi universali di dialogo fra culture diverse, oggi più che mai necessari. 24 sono gli istituti scolastici di città e provincia che hanno aderito all’iniziativa che si svolgeràdi Piazza della Libertà nelle mattinate da martedì 18 a giovedì 20 e poi di lunedì 24 marzo. 84 le classi coinvolte per circa 1.900 alunni complessivi.Specifica in proposito Claudio Angeleri, Presidente del CDpM: “La sezione educational di Bergamorealizzata dal CDpM è uno tra progetti più importanti nel panorama nazionale dei festival