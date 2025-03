Palermotoday.it - Incidente in piazza Tommaso Natale, investito da un'auto mentre attraversa: morto un uomo

Unquesta mattina dopo essere statoda un'va la strada, non è chiaro se sulle strisce. E' successo intorno alle 11,30 in, all'altezza del civico 30. Ancora non si conosce l'età e il nome della vittima. Sul posto ci sono i vigili.