Lanotiziagiornale.it - “Inchino stellare a Musk, le destre al servizio del nuovo sovrano satellitare”: parla il deputato Pd, Casu

Andrea, classe 1982, è alla sua seconda legislatura alla Camera dei deputati in quota Partito Democratico. La sua è una storia di attivismo territoriale e incarichi amministrativi, figura anche tra i fondatori dei Giovani Democratici e oggi si occupa nello specifico, in qualità di vicepresidente della IX commissione, anche di Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.Onorevole, lo scorso 6 marzo la Camera ha approvato il Ddl Spazio che ora è passato al Senato. Tutti i partiti all’opposizione hanno votato contro. Cosa c’è che non va nella regolamentazione dell’accesso degli operatori privati al mercato spaziale? “Quello che non va è che in una democrazia prima si votano le leggi e poi si scelgono i soggetti a cui destinare le risorse pubbliche e non viceversa. Questo Governo non offre risposte per sanità, lavoro e trasporti ma per la chiamata disi è messo immediatamente sull’attenti.