Incertezza mondiale. Come sarà la Formula 1 nel 2025

Non citempo per annoiarsi nella1 che sta per partire in Australia, dove, a metterci un po’ di sale, domenica potrebbe arrivare anche la pioggia. Il 75° nonun anno banale, ci sono tante storie alla ricerca di un finale a sorpresa, a cominciare da quella che ha tenuto banco per tutto l’inverno: il debutto di Lewis Hamilton in rosso. Per ora ha monopolizzato l’attenzione, facendo un bel favore ai suoi avversari che hanno avuto delle vigilie tranquille, senza pressione. Quando alla vigilia del weekend australiano gli hanno chiesto che risultato lo renderebbe felice domenica sera, lui ha giocato un po’: “Spero di poter essere tra i primi cinque”. Un risultato che non farebbe piacere a nessuno a Maranello, considerando che negli ultimi tre anni la Ferrari ha vinto due volte a Melbourne.