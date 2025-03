Anteprima24.it - Incendi boschivi, incontro con i Sindaci dei Comuni sanniti in Prefettura

Tempo di lettura: 3 minutiL’11 marzo u.s., presso il Salone di Rappresentanza delladi Benevento, il Prefetto, Dott.ssa Raffaela Moscarella, ha presieduto uncon ideiin cui si è registrata una maggiore recrudescenza del fenomeno deglinell’ultimo quinquennio, per definire una governance congiunta dell’emergenza e delineare linee operative condivise per la mitigazione del rischio.All’hanno partecipato, oltre ai 26della provincia, la Dirigente della Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.), dott.ssa Claudia Campobasso, il dirigente U.O.D. Genio Civile di Benevento, ing. Vincenzo Paolo, il Referente NIAB Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale, Brig. Nicola Paglia, il Vicecomandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ing.