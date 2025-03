Internews24.com - Incassi Champions, bottino cospicuo all’orizzonte per l’Inter. Ecco quanto valgono semifinale, finale e trofeo

di Redazioneper. Svelate le cifre sul valore diha staccato il pass per i quarti didiLeague battendo nel doppio confronto, il Feyenoord. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport fa il punto suha già incassato la squadra nerazzurra dalla competizione e supotrebbe incassare qualora continuasse il suo percorso nel torneo.– «Per la gloria, ma non solo.sogna la. Ma intanto festeggia anche il cassiere di Viale della Liberazione. E così si alza pure l’asticella per il prossimo mercato, con un preciso oggetto del desiderio: Nico Paz. Con la qualificazione ai quarti, la squadra nerazzurra si è assicurata altri 12,5 milioni i euro, portando il montepremi a 98,5.