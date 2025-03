Ilgiorno.it - In viaggio con la katana (si fa per dire): sulla M5 c’è un treno dedicato al manga Kagurabachi

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 marzo 2025 –, uno deidi maggior successo negli ultimi anni in Giappone, è pronto a debuttare in Italia, per i tipi di Star Comics. Per festeggiare lo sbarco nel nostro Paese, un interodella linea M5 della metropolitana di Milano – la lilla – èal fumetto. Il convoglio è già in circolazione. IlIl protagonista diè Chihiro Rokuhira, un giovane che studia l'arte della forgiatura delladal padre Kunishige, un artigiano leggendario autore di sei famigerate spade intrise di spaventosi poteri magici. A causa della fama dell'uomo e del suo ruolo chiave durante un conflitto passato, i due vivono di nascosto, lavorando i metalli e conducendo una vita semplice. Un giorno, scoperto da una misteriosa associazione criminale di stregoni, suo padre viene aggredito e le seirubate.