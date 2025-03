Ilfoglio.it - In piazza per difendere l’Europa, senza difendere tanto altro

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Piazze piene, urne un po’ di tutto.Giuseppe De Filippi Al direttore - Mi consenta una riflessione riguardante la manifestazione suldel prossimo 15 marzo. A mio avviso, una manifestazione inha un senso se essa ha un indirizzo politico preciso e lancia un messaggio univoco, condiviso dai cittadini che si mobilitano per partecipare a un incontro di questo tipo. Così, dal mio punto di vista, la manifestazione del 15 marzo avrebbe un grande significato qualora essa esprimesse solidarietà all’Unione europea, guidata dalla von der Leyen, che sta organizzando la sua difesa e quindi il suo riarmo confermando a sua volta la sua solidarietà all’Ucraina rifornita anche di armi per reggere l’aggressione della Russia di Putin in una fase così delicata quale è quella che si è aperta con la trattativa in corso con gli Usa e con la Russia.