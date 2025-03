Lapresse.it - In Myanmar i devoti indù camminano sui carboni ardenti

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Centinaia disi sono riuniti in un tempio della capitale Naypyitaw, in, per la festa annuale durante la qualesul carbone ardente. Alcuni dei partecipanti si sono anche trafitti la carne come forma di penitenza.