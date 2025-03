Linkiesta.it - In Inghilterra accusare di sostenere un genocidio è diffamazione, in Italia è libertà d’opinione

È desolante leggere le motivazioni adoperate dalla King’s Bench Division della High Court of Justice di Londra per risolvere in sede preliminare il caso Ware/Waters+1, un procedimento instaurato dal giornalista John Ware nei confronti dell’ex Pink Floyd Roger Waters e di Al Jazeera. È desolante perché la lettura di quel provvedimento della giustizia britannica rimanda in modo triste ai diversi esperimenti di cui – esattamente sullo stesso argomento, ma con valutazioni ed esiti opposti – ha dato prova la giustizia di casa nostra.Waters aveva definito Ware «filo-genocida», passandolo per un «bugiardo, portavoce sionista» che «faceva il tifo per ildel popolo palestinese». La Corte esaminava – respingendolo – l’argomento di difesa secondo cui si sarebbe trattato di opinioni, come tali sottratte allo scrutinio di giustizia.