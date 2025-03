Anteprima24.it - In carcere per omicidio Luigi Giuliano, nipote dell’ex boss di Forcella

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ finito in carcere, 52ennedell’omonimo exdi camorra dello storico clan di, condannato in via definitiva a 16 anni per uncommesso il 9 luglio del 1998 a Napoli. Nel novembre 2021, la corte d’Appello partenopea l’aveva riconosciuto colpevole, emettendo una sentenza di 16 anni di reclusione e 3 anni di libertà vigilata, passata in giudicato il 7 gennaio scorso quando la Cassazione Corte ha rigettato il ricorso della difesa. L’uomo nel frattempo si era trasferito a Reggio Emilia, dove nel novembre 2020 all’interno di un negozio di elettronica davanti agli occhi dei clienti, aveva aggredito un uomo – il nuovo compagno della sua ex – sferrandogli otto fendenti con un coltello di piccole dimensioni. Per questi fatti, Giuliano aveva ricevuto un’altra condanna a un anno e 8 mesi di reclusione per lesioni aggravate.