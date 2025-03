Ilrestodelcarlino.it - In campo le giovani promesse

Un folto numero di ragazzi ha preso parte domenica al Club Mammut di Modena al primo Cat (centro di aggregazione territoriale), radunole di padel riservato alle categorie Under 10, 12 e 14 della nostra provincia e di quella di oltre Secchia. Agli ordini del Fiduciario Territoriale Marcello Ferrarini, maestro nazionale Fitp che svolge la propria professione al Circolo Tennis Correggio, gli invitati hanno svolto al mattino sedute di allenamento in 3 ambiti, tecnico-tattico, mentale-relazionale e fisico-motorio, per poi sfidarsi nel pomeriggio in un torneo. A livello reggiano erano presenti atleti di Cere, Ct Albinea, San Martino Sport e Ct Correggio, tutte scuole certificate Fitp (requisito indispensabile per poter prender parte all’evento): i Cat si ripeteranno ad aprile e maggio, mentre alcuni atleti ritenuti prospettici sono già stati segnalati a livello emiliano-romagnolo in vista della Coppa delle Regioni in programma a Giugno in Calabria, dove peraltro il selezionatore delle categorie Under 12 e 14 è Luca Edoardo Braglia, in forza al Ct Albinea.