Lanazione.it - "In aumento i furti nelle case". Sicurezza, vertice in Comune. Controlli e investimenti: il piano

di Laura Lucente LUCIGNANO "Si segnala undei, soprattuttoabitazioni, nel corso del 2024 nel territorio della Valdichiana anche se dai dati statistici relativi al totale dei reati denunciati, non emergono situazioni di diffuso allarme, atteso che dal raffronto tra la situazione del 2023 e quella dell’anno 2024 non si registrano sostanziali differenze". A dirlo è il prefetto di Arezzo Carmelo di Nuzzo durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica che si è svolta a Lucignano. Presenti tutti i sindaci o delegati della vallata oltre ai vertici provinciali delle forze dell’ordine. Nel corso dell’incontro gli amministratori locali hanno rappresentato l’esigenza di consolidare il livello dipercepita dei cittadini riconoscendo, altresì, come, allo stato attuale, non vi siano situazioni che destino specifici motivi di preoccupazione anche rispetto al recente passato.