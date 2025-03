Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 13 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Leggi su Tg24.sky.it

Diversi eventi importanti ricorrono13, riavvolgendo il nastro della storia. Il 132013, al quinto scrutinio, fu eletto Papa il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che scelse il nome di Francesco, dando inizio a un nuovo pontificato. Nel 1930, l'astronomo Clyde Tombaugh annunciò la scoperta di Plutone, un pianeta che si trovava oltre Nettuno, una scoperta fondamentale per la ricerca astronomica, anche se successivamente Plutone fu classificato come pianeta nano. Il 131996, Thomas Watt Wilton irruppe nella palestra della scuola elementare di Dunblane, in Scozia, uccidendo 16 bambini e un'insegnante, un tragico attacco motivato da una vendetta personale. Nel 1997, le Missionarie della Carità indiane scelsero sorella Nirmala per succedere a Madre Teresa di Calcutta come superiore generale dell'ordine.