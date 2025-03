Bergamonews.it - Il week-end al cinema: da “Gioco pericoloso” a “La città proibita”

Arriva al“La”. Il film, che approda nelle sale giovedì 13 marzo, vede protagonisti Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Luca Zingaretti.Altra novità sul grande schermo è costituita da “”, con Adriano Giannini, Elodie, Eduardo Scarpetta, Elena Lietti, Tea Falco, Massimo Coppola, Iaia Forte e Stefano Abbati.Completano il quadro dei nuovi arrivi “Lee Miller” ed “Elfkins – Missione Gadget”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Mickey 17”, “Il nibbio”, “Flow – Un mondo da salvare”, “Follemente”, “Paddington in Perù”, “Bridget Jones: un amore di ragazzo” e “Anora”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end.GIOVEDI’ 13 MARZOCAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“A Real pain” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);“Mickey 17” (ore 20:30).