Lettera43.it - Il voto sul piano Ursula mette fine alla pax del Pd: si apre il processo interno a Schlein

La politica estera divide il Pd eil ‘a Elly. Sono stati gli eurodeputati are in piazza con unla spaccatura sempre più evidente fra la linea della segreteria e quella dell’area riformista del partito. Che poi è la corrente degli ex renziani, ma guai a chi li chiama così. Al Parlamento europeo, chiamati a dire se approvavano ildi riarmo della presidente della commissionevon der Leyen (accolto con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti) 11 esponenti del Pd si sono astenuti, come chiesto dsegretaria, ma 10 hanno votato “sì”. Cioè l’esatto contrario della posizione iniziale diche, contrarissima alaveva virato sull’astensione solo per non spaccare il partito – senza riuscirci – e per non rompere troppo platealmente col gruppo dei socialisti europei, che aveva dato indicazione per il “sì”.