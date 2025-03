Dday.it - Il visore PlayStation VR2 costa 150 euro in meno: su Amazon risparmi anche sul bundle Horizon e c’è l’adattatore per il PC

Leggi su Dday.it

VR2 è sceso di prezzo come promesso da Sony.o disponibilesue pure per ilCall of the Mountain. Specifiche premium: display OLED 4K, refresh rate 120Hz, campo visivo 110°. Può essere usato sul PC tramitededicato.