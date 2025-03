Gamberorosso.it - Il vino italiano alla ricerca di nuovi mercati. Dall'India al Brasile (e a sorpresa l'Irlanda), ecco come cambia la mappa dell'export

Con un clima internazionale che sembra riscaldarsi e complicarsi col passaree settimane e, con l'Ue che si prepara a una guerra commerciale con gli Stati Uniti, l'Italia delè obbligata a guardare con attenzione all'andamento deisecondari. Intascato il record assoluto degli 8 miliardi di euro di, primato che custodisce in sé diverse contraddizioni, appare opportuno valutaresbocchi, non tanto nella speranza di sostituire quelli storici quanto di differenziare il proprio portafoglio. I numeridimade in Italy sono chiari e denotano un certo sbilanciamento: Stati Uniti, Germania e Regno Unito, con 3,8 miliardi di euro, pesano per quasi il 50% sul giro d'affari. Nel 2024, l'andamentoe spedizioni verso questi tre clienti fondamentali ha registrato incrementi nei valori in tutti e tre i casi, con una crescita negativa a volume per il solo paese tedesco.