Il turismo tra sfide e prospettive La parola d’ordine è fare sistema

SAN MINIATO (Pisa) "Ilin provincia di Pisa,, idee e nuove tendenze". Autorità regionali e locali, esperti, operatori e professionisti del comparto turistico si sono dati appuntamento a San Miniato in occasione del convegno organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Fondazione Conservatorio Santa Chiara. Nella sede della Fondazione, moderato dalla giornalista Francesca Pinochi, è andato in scena un focus a 360° suldel nostro territorio, con l’obiettivo di individuare le strategie presenti e future per la promozione e la valorizzazione turistica di Pisa e della sua provincia, con la partecipazione degli studenti delle classi IV AT, V AT, V BT e V BA dell’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato. "Un iniziativa organizzata in collaborazione con la Fondazione Conservatorio Santa Chiara – sottolinea il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – Appuntamenti come questo sono cruciali e devono essere veicolati per sviluppare ulteriori sinergie in un settore dalle enormi potenzialià, volano di sviluppo per il territorio, la Toscana e il nostro Paese.