Il Turco, Mediaset fa un regalo ai fan di Can Yaman con un'anteprima gratuita in streaming

Prima di arrivare su Canale 5, i fan potranno dare un'occhiata a Il, la serie tanto attesa con Cane Greta Ferro, grazie a un'in. Lo dice anche IMDb: Il, la serie internazionale con Cane Greta Ferro, è una delle più attese del 2025. In Italia saràa trasmetterla su Canale 5, la stessa rete che, nel nostro Paese, ha visto nascere e fiorire la "Canmania". Ed è prorio per fare una tutti i fan impazienti, che il network ha deciso di distribuire un'dello show. Il: dall'alle puntate intere, quando e dove guardarla L'appuntamento è per il 21 marzo suInfinity, quando cioè la serie sarà trasmessa per la prima volta in .