Bergamonews.it - Il Trio Bobo e la loro musica fatta di improvvisazione, vibrazioni ed emozioni

Leggi su Bergamonews.it

Quando li vidi per la prima volta sul palco dell’ormai defunta Salumeria delladi Milano, lo shock fu tale che il giorno dopo mi recai nel negozio di dischi di fiducia per un doveroso incremento della mia collezione di Billy Cobham, Jaco Pastorius, Weather Report, e Joe Zawinul. Galeotti gli spiegoni del batterista tra un pezzo e l’altro e l’acquolina che undi musicisti navigati e fini parlatori possono produrre nell’imberbe ascoltatore affamato di. Ma d’altra parte, cosa può nascere dal connubio tra la sezione ritmica di Elio e le Storie Tese (Faso e Christian Meyer) ed uno dei più importanti chitarristi jazz italiani (Alessio Menconi), se non – per citare un’espressione di Elio – energia pura? A pochi giorni dalprossimo concerto che si terrà venerdì 14 marzo 2025 al Druso, ho avuto il piacere di intervistare Faso, uno dei vertici della magica triade.