Quifinanza.it - Il torio della Cina può alimentare il Paese per 60mila anni con energia pulita

Leggi su Quifinanza.it

Una scoperta che ha davvero dell’incredibile è stata appena fatta in. Il governo di Pechino ha trovato nelle sue terre una rara forma dirinnovabile e praticamente inesauribile. Si tratta di, che per gli esperti è più abbondante dell’uranio. Mentre il mondo cerca alternative energetiche ai combustibili fossili, la risposta potrebbe già essere qui, da tempo indefinito.Stando ai primi studi effettuati, grazie a questa fonte il Dragone potrebbe beneficiare di bendie gratuita. Nel deposito sotterraneo appena scoperto nel complesso minerario di Bayan Oboin in Mongolia ci sono 1,1 milioni di tonnellate di, fonte che peraltro potrà essere sfruttato non solo a livello nazionale ma anche internazionale.Cosa si sa deltrovato inI ricercatori cinesi hanno capito che le riserve disono di ordini di grandezza molto maggiori di quanto si pensasse prima.