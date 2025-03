Gqitalia.it - Il Timex di Walton Goggins ha rubato la scena a tutti gli orologi di The White Lotus 3, e costa meno di 200 euro

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Se c’è una cosa che Thesa fare bene, oltre a raccontare il lusso e le ipocrisie dell’élite, è usare ogni dettaglio - dagli abiti agli accessori - per costruire la psicologia dei suoi personaggi. Nella terza stagione, in onda su Sky, il personaggio di Rick Hatchett, interpretato da, sfoggia uno che ha attirato l’attenzione degli appassionati di stile: ilQ GMT. Un segnatempo economico, a differenza di quelli sfoggiati dagli altri personaggi della serie, ma che dice molto più di quanto sembri. E che sì, a fronte di un ottimo rapporto qualità/prezzo è davvero bello.Un'icona di design retrò, ilQ GMT è protagonista in The3Q GMT Watch€199.