Il Senegal ruba un Assane Diao alla squadra nazionale spagnola

2025-03-13 14:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Ora è ufficiale:(Ndongane,, 2005) Giocherà con ile non con la Spagna. L’ex estremità di Real Betis, militante come italiano dallo scorso mercato invernale, È stato convocato dafricana per queste selezioni. Dubitavo che fosse sul tavolo, ma sembra che si sia finalmente cancellato.Dopo aver giocato con la Spagna inferiore (sub21, sub19 e sub18),farà il salto al calcio assoluto della mano del, paese in cui è nato. Potrei debuttare su queste selezioni prima del Sud Sudan o del Togo Nelle partite di classificazione per la Coppa del Mondo 2026.Elencoper questo marzo.Qualche giorno fa, in una conferenza stampa, Cesc fábregas Ha già avvertito cheera nella prelista dele che l’ex Betis doveva scegliere: “Devi scegliere, è difficile, ma anche bello perché te lo meriti.