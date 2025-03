Linkiesta.it - Il Salva Milano non avrebbe risolto tutti i problemi dell’edilizia meneghina

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – La vicenda intorno al disegno di legge, che punta a sbloccare lo stallo sull’urbanistica nel capoluogo lombardo, è a dir poco articolata. C’è una questione squisitamente politica, con la giunta del sindaco Beppe Sala che, dopo l’arresto dell’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, ha deciso di revocare il suo sostegno al testo già approvato alla Camera e in attesa del via libera in Senato.La scelta ha diviso la maggioranza cittadina. Da sempre contrari ale alla posizione ufficiale mantenuta da Sala, i Verdi hanno definito il recente dietrofront una «vittoria ambientalista». Azione e Italia Viva, in linea con la posizione del centrodestra (ma non tutto), sperano ancora nell’approvazione definitiva della norma, perché– scrive su X il senatore Ivan Scalfarotto (Iv) – si è costruita una «solida e prestigiosa reputazione» e quindi non può restare «immobile».