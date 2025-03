Gamberorosso.it - Il ristorante di Bologna dall'atmosfera metropolitana che ci ha conquistati

Nel cuore delladei taglieri e delle trattorie tradizionali (non sempre all’altezza va detto), I Conoscenti sotto il portico di via Manzoni si contraddistingue per il suo stile metropolitano con un cocktail bar, unmoderno e una locanda (in una dimora storica del XIV secolo).Lo chef Salvatore Amato (con importanti esperienze da Sabatelli a Bartolini) che da diversi anni è alla guida della cucina convince sempre di più con proposte fresche, innovative con tocchi di creatività. Nelle sale delcaratterizzate da un'calda e soffusa, sarete proiettati in una cucina a tratti pop (di oldaniana memoria), ma anche chic, che non cade mai nel banale, con un servizio spigliato e informale ma allo stesso tempo professionale.Cucina pop (e chic) con proposte intriganti Si parte con benvenutia cucina uno più intrigante dell’altro: focaccina di patate e pomodorino, Krapfen di Parmigiano con gel di aglio nero, tartare di fassona in cialda di tarallo e maionese alla senape oltre a qualche fetta di capocollo di Martina Franca con un pane da applausi.