Il riarmo europeo e il disarmante quadro politico italiano

Mentre il camorrista della Casa Bianca minaccia il placido Canada con progetti di annessione imperialista, intimidisce l’Europa imponendo tariffe senza senso, disconosce l’articolo 5 del Trattato Nato che ha garantito per decenni pace e prosperità agli Stati membri e sconfitto il comunismo, si mobilita a favore dei partiti nazisti d’Occidente, facilita i crimini di guerra del dittatore russo, estorce a un popolo da tre anni sotto le bombe lo sfruttamento delle sue risorse minerarie, dà il via libera alla Cina sull’annessione di Taiwan, progetta la gentrificazione di Gaza, trasforma la Casa Bianca in una concessionaria di automobili di proprietà del suo amico svalvolato, e in tutto questo fa pure crollare le borse di tutto il mondo, c’è anche un piccolo ma emblematico capitolodi questa storia grottesca che non va sottovalutato.