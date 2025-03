Ilfattoquotidiano.it - Il ramoscello di Generali al Governo: “Stiamo valutando di aumentare i nostri acquisti dei Btp”

Un vago impegno, quello di valutare un incremento deglidi titoli di debito dello Stato italiano. È quanto ha di fatto messo sul piatto il numero uno delle, Philippe Donnet, nel si trova bel mezzo del braccio di ferro con ilche non ha gradito l’accordo con i francesi di Natixis per la gestione congiunta di 1900 miliardi di euro di risparmi. Un’apertura, più che un cambio di rotta vero e proprio dopo che, tra il 2023 e il 2024, la compagnia ha alleggerito di circa 3 miliardi e mezzo a 35,6 miliardi di euro la sua esposizione ai Btp. E tutto sarà comunque subordinato alla compatibilità dell’investimento in Btp con “la nostra politica di investimenti e con la nostra tolleranza al rischio“, ha spiegato Donnet, giustificando la mossa con “l’attuale andamento dei mercati e la raccolta netta vita nuovamente positiva.