Lanazione.it - Il “Questura“, la leggenda del ciclismo toscano diventa una Granfondo

Lucca, 13 marzo 2025 – Il Giro dellasi chiama così perché un tempo la partenza era dalla caserma della Polizia a Borgo Giannotti. E’ un tracciato nato negli anni Settanta, un’icona dellucchese. Da lustri pedalatori di ogni livello si ritrovano per percorrere insieme il tracciato di questo storico itinerario, che attraversa località come Filettole, Nodica, Vecchiano, Camaiore e il Monte Magno, fino al ritorno dalla Freddana, verso Lucca. Il 23 marzo 2025 questa tradizione evolverà in un grande evento ufficiale: la prima Medio Fondo Giro della, con partenza alle 10,15 dal Campo Scuola Moreno Martini di Lucca. Tre griglie di partenza verranno organizzate per i partecipanti per affrontare un percorso competitivo e affascinante, che ha visto in passato protagonisti campioni come Michele Bartoli.